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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Transferde Fotomaç farkı

Transferde Fotomaç farkı

'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, her döneminde olduğu gibi bu dönemde de farkını gösterdi. Her zaman olduğu gibi yine gerçekleşen transferleri önce FOTOMAÇ yazdı.

'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, her döneminde olduğu gibi bu dönemde de farkını gösterdi. Her zaman olduğu gibi yine gerçekleşen transferleri önce FOTOMAÇ yazdı. Novak, Erol Bulut, Mert Hakan ve Caner'in F.Bahçe'ye gideceğini aylar öncesinden duyurduk, yine Türkiye bu bilgileri Fotomaç'tan öğrendi. Yıllarca dediğimiz gibi önce Fotomaç yazar ve ''tan izlenir'...
  1. 10.8.2020
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