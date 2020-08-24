UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den flaş Finansal Fair Play açıklaması! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Başkanı 'den flaş açıklaması!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den flaş Finansal Fair Play açıklaması!

Başkanı , kurallarının geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. ile arasında oynanan maçının ardından konuşan Sloven adamı, "Finansal Fair Play artık yeterli değil. Rekabeti gözetmek için daha fazla şeyler yapmamız gerekiyor. Çok harcayan kulüplerden alıp diğerlerine aktaracağımız bir sistem gerekli." dedi.

Başkanı , ile arasında oynanan finalinin arından kurallarının geleeği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA olarak kazanılan paraların büyük çoğunluğu kulüplere dağıttıklarını belirten Ceferin, "Kazandığımız paranın yüzde 90'ını uluslar federasyonlara ve kulüplere veriyoruz. Daha fazla gelir elde etmeyi arzuluyorum çünkü tüm Avrupa futbolunu ancak bu şekilde geliştirebiliriz. UEFA olarak bu fonları dağıtmazsak 55 üye ülkenin 50'si iflas eder ve o ülkede çocuklar daha fazla oynayamaz." ifadelerini kullandı.

"YENİ SİSTEM GEREKLİ"
Sloven futbol adamı sözlerini şöyle sürdürdü: "UEFA olarak daha fazla gelir elde etmek çok önemli. Futbola daha fazla yatırım gerekiyor ama bunu kurallar ve Finansal Fair Play ile birlikte dengeli rekabeti gözeterek yapmalıyız. Finansal Fair Play artık yeterli değil. Rekabeti gözetmek için daha fazla şeyler yapmamız gerekiyor. Çok harcayan kulüplerden alıp diğerlerine aktaracağımız bir sistem gerekli."

  1. 24.08.2020
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