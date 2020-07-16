5 değişiklik uzadı

FIFA, bu sezon corona virüsü salgını nedeniyle maçlarda takımlara 5 değişiklik yapma hakkı tanımıştı. Alınan karara göre bu uygulama 2021'in ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı. Uzun süre maç ve antrenman yapmayan futbolcuların sakatlığını önlemek amacıyla alınan karara göre 3 seferde 5 değişiklik yapılıyor.