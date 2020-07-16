Dünya Kupası 21 Kasım'da!

FIFA, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın 21 Kasım'da başlayıp, 18 Aralık'ta sona ereceğini açıkladı. Yaz aylarında ülkenin çok sıcak olması nedeniyle bu karar alındı. Kupanın açılış maçı, 60 bin kişi kapasiteli Al Bayt Stadı'nda Katar'ın maçıyla başlayacak. Final ise 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda oynanacak.