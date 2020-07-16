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16 Temmuz 2020, Perşembe
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'da!

Dünya Kupası 21 Kasım'da!

, 2022'de 'da düzenlenecek 'nın 'da başlayıp, 'ta sona ereceğini açıkladı.

, 2022'de 'da düzenlenecek 'nın 'da başlayıp, 'ta sona ereceğini açıkladı. Yaz aylarında ülkenin çok sıcak olması nedeniyle bu karar alındı. Kupanın açılış maçı, 60 bin kişi kapasiteli Al Bayt Stadı'nda Katar'ın maçıyla başlayacak. Final ise 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda oynanacak.

  1. 16.7.2020
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