Alt liglerden haberler (31.07.2020) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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Alt liglerden haberler (31.07.2020)

Alt liglerden haberler (31.07.2020)

1. Lig başta olmak üzere alt liglerde öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

SAMSUNSPOR ÇOK İDDİALI
1. Lig'in yeni takımlarından Y.Samsun'da kaptan ve Recep Burak yılmaz, iddialı açıklamalar yaptı. Ferhat, "'un hedefi şampiyon olmak. Bizler bu hedef için buradayız" derken Recep, "Hedefimiz Süper Lig ve Avrupa kupaları" diye konuştu.

ES-ES'İN BORCU 230 MİLYON TL
Düşmenin kaldırılmasıyla yeniden TFF 1. Lig'e dönen , gelecek adına umutlu. yasağı bulunan kırmızı-siyahlılarda Mustafa Özer, "Eskişehirspor'un 230 milyonluk bir borcu var. Bu fırsatı kaçırmamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ
TFF 1. Lig'e geri dönen , yeni sezon için kolları sıvadı. Başkan , "İnşallah Adanaspor bir daha böyle bir duruma gelmez, küme düşmeyiz. Önümüzdeki sezon için iyi bir takım kuracağız ve hazırlık yapacağız" diye turuncu-beyazlı camiaya umut dağıttı.

GANALI OTOO BANDIRMA'DA
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bandırma, Del Valle'nin ardından bir yabancı isimle daha anlaşma sağladı. Bordo-beyazlılar, 'le sözleşmesi sona eren Ganalı hücumcu Mahatma Otoo'nun transferini bitirdi. kariyerine Ümraniye'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda Bal-Kes forması giydi. Kanatların yanı sıra forvette de oynayan Otoo, burada 94 maçta 19 gol kaydetti.

Altay teknik direktör 'la yollarını ayırdı. İlk adayın Bayram Toysal olduğu öğrenildi.

Nazilli, Yeşilyurt'un stoperi Sefa Korkmaz (24) ve Karacabey'in forveti Ömer Çetinbaş (23) ile anlaştı.

TFF 2. Lig'e yükselen 24 Erzincanspor, teknik direktör 'la yolları ayırdığını açıkladı.

  1. 31.7.2020
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