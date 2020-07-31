Alt liglerden haberler (31.07.2020)

SAMSUNSPOR ÇOK İDDİALI

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Y.Samsun'da kaptan Ferhat Çulcuoğlu ve Recep Burak yılmaz, iddialı açıklamalar yaptı. Ferhat, "Samsunspor'un hedefi şampiyon olmak. Bizler bu hedef için buradayız" derken Recep, "Hedefimiz Süper Lig ve Avrupa kupaları" diye konuştu.

ES-ES'İN BORCU 230 MİLYON TL

Düşmenin kaldırılmasıyla yeniden TFF 1. Lig'e dönen Eskişehirspor, gelecek adına umutlu. Transfer yasağı bulunan kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Mustafa Özer, "Eskişehirspor'un 230 milyonluk bir borcu var. Bu fırsatı kaçırmamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ

TFF 1. Lig'e geri dönen Adanaspor, yeni sezon için kolları sıvadı. Başkan Bayram Akgül, "İnşallah Adanaspor bir daha böyle bir duruma gelmez, küme düşmeyiz. Önümüzdeki sezon için iyi bir takım kuracağız ve hazırlık yapacağız" diye turuncu-beyazlı camiaya umut dağıttı.

GANALI OTOO BANDIRMA'DA

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bandırma, Del Valle'nin ardından bir yabancı isimle daha anlaşma sağladı. Bordo-beyazlılar, Balıkesir'le sözleşmesi sona eren Ganalı hücumcu Mahatma Otoo'nun transferini bitirdi. Türkiye kariyerine Ümraniye'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda Bal-Kes forması giydi. Kanatların yanı sıra forvette de oynayan Otoo, burada 94 maçta 19 gol kaydetti.



Altay teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdı. İlk adayın Bayram Toysal olduğu öğrenildi.



Nazilli, Yeşilyurt'un stoperi Sefa Korkmaz (24) ve Karacabey'in forveti Ömer Çetinbaş (23) ile anlaştı.



TFF 2. Lig'e yükselen 24 Erzincanspor, teknik direktör Kemal Kılıç'la yolları ayırdığını açıkladı.