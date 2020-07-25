Aktüel haberler (25.07.2020)
Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
ÇALHANOĞLU DEĞERİNİ KATLADI
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu manşetleri süslüyor. Pandemi sonrası 10 maçta 5 gol ve 7 asistle oynayan Hakan değeri 25 milyon euro'ya çıktı. 2021'de sözleşmesi bitecek yıldızın adı Berlin veya Leipzig'le anılıyor. Hakan, dün de Milan'ın Atalanta ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede 1 gol attı.
NİLÜFER'DE BEŞ CORONA ÇIKTI
Sultanlar Ligi ekibi Nilüfer Belediyespor'da 4 oyuncu ile 1 yardımcı antrenör koronavirüse yakalandı ve tüm takım tesislerde karantinaya alındı. İzolasyon sürecine giren takımın, tek kişilik odalarda dışarıyla temas olmayacak şekilde karantinasını sürdürdüğü bildirildi.
40'LIK REYES 1 YIL UZATTI
THY Avrupa Ligi'nin iddialı takımlarından Real Madrid, tecrübeli basketbolcu Felipe Reyes ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. 2004-2005 sezonundan beri aralıksız Madrid ekibinde forma giyen 40 yaşındaki yıldız, 3 kez Avrupa kupası kazandı. Reyes bu sezon 7 maçta 3.4 sayı ve 1.5 ribaund ortalama ile oynadı.
YILIN EN İYİSİ HENDERSON
İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig şampiyonu Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson'u yılın futbolcusu seçti. 30 yaşındaki futbolcuyu M. City'den Kevin de Bruyne, M. United'dan Rashford, takım arkadaşları van Dijk ve Mane takip etti. İngiliz futbolcu bu sezon 40 resmi maçta görev aldı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
ADA'DA BAŞLANGIÇ 12 EYLÜL
İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun 12 Eylül'de başlayıp 23 Mayıs'ta sona ereceği açıklandı. Futbol Federasyonu'nun Premier Lig'in yeni programı adına ise görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı. Liverpool'un geçtiğimiz hafta şampiyonluk kupasını kaldırdığı Premier Lig'de, 2019-2020 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla sona erecek.
TOURE'NİN SON DURAĞI 4. LİG
Kariyerinde Barcelona ve Manchester City gibi takımlarda forma giyen Yaya Toure, İngiltere 4. Lig ekiplerinden Leyton Orient ile antrenmanlara çıkıyor. Fildişili yıldız, "Son dakikasına kadar keyif almak istiyorum, futbol benim her şeyim. Onsuz yaşamak benim için çok zor" dedi. 37 yaşındaki Toure, son olarak Çin ekibi Huanghai'de oynadı.
ANDREWS DAÇKA'DA
Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyuncu Andrew Andrews'i transfer etti. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Andrew Andrews, daha önce Türkiye'de Best Balıkesir ve Büyükçekmece Basketbol'da forma giydi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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