Alt liglerden haberler (25.07.2020)

ÖNCE FİNAL SONRA KUPA

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, şampiyonluğu istiyor. Başarılı çalıştırıcı, "Bundan sonra bu maçın telafisi yok. Futbolcularımız da bunu idrak etmiş vaziyette. Stratejimizi belirleyeceğiz. Önce finale, ardından da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Biz Bursasporuz. Tabii ki rakibimiz de önemli bir rakip ve iyi bir kadroya sahip ancak bizim de formamız büyük. Buna göre mücadelemizi verip, kesinlikle ne olursa olsun final bileti alarak dönmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

MENEMEN'DE 7 VEDA

Menemen'de sözleşmesi sona eren Mustafa Çeçenoğlu ve Mehmet Boztepe gitti. Sarı-lacivertlilerde daha önce Ali Özgün ve Canberk'le yollar ayrılmıştı. Kadro dışı kalıp sözleşmeleri biten Hüseyin Çolak ve Trtovac da gözden çıkarıldı. Taşkın Çalış'ın da gidici olduğu belirtildi.

KAPTAN MİTHAT GÜVENİYOR

3. Lig 2. Grup'ta Erok'u yenen ve Karşıyaka'nın rakibi olan Turgutlu'da kaptan Mithat Yaşar, şampiyonluğa inanıyor. 20 yıl sonra döndüğü memleketine kupayı getirmek isteyen 34 yaşındaki futbolcu, "Benim için çok özel bir sene oldu. Sıra finale geldi. Çocuklarıma anlatacağım bir anı yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

HELİKOPTER BİLE TUTARIM!

10 Ekim 2019'da 421 gün hak mahrumiyeti cezası alan Adana Demir Başkanı Murat Sancak, maçları stadyumda izleyemiyor. İç sahadaki maçları stadın yanındaki apartmandan seyreden Sancak, deplasmanda ise farklı yollara başvuruyor. Sancak, "Vinç var, apartman var, helikopter var, balon var. Her yerden seyrederiz" dedi.

BOLU SEÇİMİ 8'İNDE

Boluspor, 8 Ağustos'ta seçime gidiyor. Başkan Necip Çarıkcı yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda karar alındı. Saat 15.00'te Boluspor Halı Saha Tesisleri'nde yapılacak kongrede çoğunluk sağlanmazsa 15 Ağustos'a kalacak. 11 yıldır başkanlık yapan Çarıkcı'nın aday olmayacağı da belirtildi.

SAMSUNSPOR BOMBAYI PATLATTI

Samsunspor, Polonya ekibi Wisla Krakow'dan Vukan Savicevic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon 23 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı. Futbola Kızılyıldız'da başlayan Savicevic, Bratislava forması da giymişti. Kariyerinde 5 kupa var.

ALTINORDU'NUN GÖZÜ İLHAN'DA

Altınordu, son olarak Giresun forması giyen sağ kanat Ahmet İlhan Özek'i gündemine aldı. İzmir ekibinin bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Deneyimli futbolcu, geçen sezon 27 karşılaşmaya çıkıp 3 kez rakip fileleri sarstı.

RASİMCAN KULÜPTE KALDI

TFF 3. Lig'i şampiyon tamamlayan ve ilk kez 2. Lig'e çıkan Karacabey, iç transferde Rasimcan Değirmenci ile anlaşmaya vardı. Yönetimin teklifini kabul eden Rasimcan çok mutlu olduğunu söyledi. 27 yaşındaki stoper bu sezon 28 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

ABDİOĞLU KALMAK İSTİYOR

Hatay'ın savunmacısı Yusuf Abdioğlu, takımda kalarak Süper Lig'de de katkı vermek istediğini söyledi. 30 yaşındaki futbolcu, "1 yıl daha sözleşmem var ama kulübün politikası ne olur bilmiyorum. İnşallah kalırım ve kulübüme, camiama katkı sağlarım" yorumunu yaptı.

KARŞIYAKA'YA KUPA GELECEK

TFF 3. Lig'de finale çıkan Karşıyaka, şampiyonluğu istiyor. Şampiyonluk primi 800 bin TL olacak Kaf-Kaf'ta Başkan Tugay Büyükkarcı, "Taraftarımız rahat olsun. Kadromuz ve teknik heyetimiz çok iyi. 1 maçımız kaldı. İnşallah o kupa Karşıyaka'ya gelecek" diye konuştu.

ERZURUM'DA VAKA SAYISI ARTTI

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un taraftarlarının şehirde yaptığı şampiyonluk kutlamaları koronavirüs hastası sayısını artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre; son günlerde yaşanan artışın, şampiyonluk kutlamalarına bağlı olduğu belirtildi.