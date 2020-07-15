Portekiz'de şampiyon Porto!
Portekiz Primeira Lig'de zirvede yer alan Porto, 32. hafta mücadelesinde Sporting Lizbon'u 2-0 yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Porto lig tarihindeki 29. şampiyonluğunu kazandı.
Portekiz Liga Nos'un 32. haftasında Porto, Sporting'i konuk etti.
Ev sahibi ekip sahaya Marchesin, Manafa, Pepe, Mbemba, Alex Telles, Luis Diaz, Ndiaye, Danilo Pereira, Otavio, Vieira ve Marega ilk 11'i ile çıktı.
1. dakikada Sporting'de Sporar'ın ağlara gönderdiği top, VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Alex Telles'in köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen Danilo Pereira, Porto'yu 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
90+1. dakikada Otavio'nun pasıyla topla buluşan Marega, yaptığı şık vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-0.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Porto, puanını 79 yaptı ve bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Benfica ile arasındaki puan farkını 8'e yükselterek şampiyonluğu garantiledi.
PORTO'NUN 29. ŞAMPİYONLUĞU
Son şampiyonluğunu 2017-18 sezonunda yaşayan Porto, 1 sezon aranın ardından yeniden mutlu sona ulaştı.
Porto, kulüp tarihinin 29. şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.
Toplam 5 takımın şampiyonluk yaşadığı Portekiz'de en çok şampiyon olan takım 37 şampiyonlukla Benfica.
Benfica'yı 29 şampiyonlukla Porto ve 18 şampiyonlukla Sporting izliyor.
Belenenses ve Boavista'nın ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.
Porto, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından başlayacak.
- 16.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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