Şanımıza yakışacak
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “Seyircisiz oynamak içimize sinmedi. Finali en güzel şekliyle ülkemizin şanına yakışacak haliyle düzenleyeceğiz” diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu UEFA'nın verdiği Şampiyonlar Ligi kararının Türkiye adına umut verici olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, "18 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor devrimi gerçekleştirdik. UEFA'nın aldığı karar bizleri son derece memnun etmiştir. İstanbul'umuzun, tarihi ve kültürel mirasıyla bir şölene dönüşmesi amacıyla, seyircisiz oynatmak içimize sinmedi. Finali, en güzel şekliyle, ülkemizin şanına yakışacak haliyle düzenleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
ÖZDEMİR: HARİKA KARAR
TFF Başkanı Nihat Özdemir ise konuyla ilgili olarak, "2005'te bu stadyumda rüya gibi bir finale ev sahipliği yaptık. 2021'de, inşallah seyircili olarak ev sahipliği yapacağız. Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Şampiyonlar Ligi tarihinin en özel anılarını barındırıyor. 2021 yılında 100 bin turistin geldiği, ölçülemeyecek değerde tanıtım oluşturacak 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili bir şekilde İstanbul'da oynanacak olması bizim için harika" ifadelerini kullandı. TFF Başkanvekili Servet Yardımcı da bu talebi kendilerinin ilettiğini, seyircisiz maçın anlamsız olacağını söyledi.
FİNAL 2021'DE İSTANBUL'DA
UEFA, İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a aldı. 2021'deki finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda seyircili oynanacak. Bu sezon Devler Ligi 12-23 Ağustos'ta sekizli final formatıyla oynanacak. Son 8, tek maç eleme usulü yapılacak. 12-15 Ağustos'ta çeyrek, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final oynanacak.
iKi STATTA OLACAK
Lizbon'da maçlar Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Lizbon'un 50 binlik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak. UEFA son 16 turu rövanşlarının yerini ise belirlemedi. 7-8 Ağustos'taki maçlar Portekiz'de ya da takımların sahasında olacak. M. City-R. Madrid, B. Münih-Chelsea, Juventus-Lyon ve Barcelona-Napoli takımları son 16'da bulunuyor.
AVRUPA LİGİ ALMANYA'DA
UEFA, Avrupa Ligi maçlarını ise koronavirüste başarılı bir performans çizen Almanya'ya aldı. Buna göre Almanya'da maçlar 4 statta oynanacak. Avrupa Ligi'nin kazananı; Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.
MİLLİ TAKVİM
UEFA, EURO 2020'nin de takvimini duyurdu. Normal şartlarda 12 Haziran 2020'de başlaması gereken turnuva 1 yıl ertelenmişti. A Milli Takım'ın programı şöyle olacak: 11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma). 16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü). 20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü).
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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