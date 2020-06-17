Gelişim liglerine corona virüsü engeli!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), corona virüsü nedeniyle Spor Toto Gelişim Ligleri müsabakalarına bu sezon devam edilmeyeceğini duyurdu. Söz konusu kararın, maçlarda corona virüsü için gerekli tedbirlerin sağlanamayacağı göz önünde bulundurularak alındığı ortaya çıktı.
Corona virüsü sonrası başlayan Süper Lig'in ardından gözler alt yaş kategorilerinde durdurulan liglere çevrilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bu konuda flaş bir karara imza atarak Spor Toto Gelişim Liglerini bu sezon devam ettirmmemeye karar verdiği ortaya çıktı.
Takvim'den Osman Cengiz'in edindiği bilgiye göre Spor Toto Gelişim Ligleri, corona virüsü nedeniyle bu sezonluk iptal edildi.
İşte TFF'nin kulüplere gönderdiği o belge:
- 17.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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