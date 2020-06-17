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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Gelişim liglerine corona virüsü engeli!

Gelişim liglerine corona virüsü engeli!

'nun (), corona virüsü nedeniyle müsabakalarına bu sezon devam edilmeyeceğini duyurdu. Söz konusu kararın, maçlarda corona virüsü için gerekli tedbirlerin sağlanamayacağı göz önünde bulundurularak alındığı ortaya çıktı.

Corona virüsü sonrası başlayan 'in ardından gözler alt yaş kategorilerinde durdurulan liglere çevrilmişti. 'nun, bu konuda flaş bir karara imza atarak Spor Toto Gelişim Liglerini bu sezon devam ettirmmemeye karar verdiği ortaya çıktı.

Takvim'den Osman Cengiz'in edindiği bilgiye göre , corona virüsü nedeniyle bu sezonluk iptal edildi.

İşte 'nin kulüplere gönderdiği o belge:

  1. 17.06.2020
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