UEFA, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu açıkladığı raporu memnuniyetle karşıladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, DTÖ'nün korsan yayın yapan beoutQ platformu ile Suudi devleti arasında doğrudan bağlantı kurduğu raporun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, beoutQ platformunun UEFA'ya bağlı maçların da içinde olduğu karşılaşmaları kaçak yayınladığı ve Suudi Arabistan'ın Arabsat tarafından iletilen frekanslarla kaçakçılığa ev sahipliği yaptığı aktarıldı.
Kaçak yayıncılığın sadece yatırımcıları değil sporun varlığını tümüyle tehdit ettiği bildirildi.
- 16.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan DTÖ'nün "korsan yayın" raporuna destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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