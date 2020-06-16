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16 Haziran 2020, Salı
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Yeni Ronaldo Alpaslan Tahsin

basını, G.Saray’ın da ilgilendiği PAOK’un 16 yaşındaki Türk asıllı futbolcusunu CR7’ye benzetti.

Paok'un 16 yaşındaki Türk futbolcusu için basını '' yorumu yaptı. Avrupa kulüplerinin radarında olan Tahsin'in 'ın da transfer listesinde olduğu iddia edildi. İtalyan Sportpress24, geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan'ı 'Yeni Ronaldo' olarak tanımlarken, B.M'Gladbach, B.Dortmund, ve Inter'in yanı sıra G.Saray'ın da bilgi topladığını öne sürdü.

  1. 16.6.2020
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