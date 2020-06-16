Yeni Ronaldo Alpaslan Tahsin

Paok'un 16 yaşındaki Türk futbolcusu Alpaslan Tahsin için İtalyan basını 'Yeni Ronaldo' yorumu yaptı. Avrupa kulüplerinin radarında olan Tahsin'in Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edildi. İtalyan Sportpress24, geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan'ı 'Yeni Ronaldo' olarak tanımlarken, B.M'Gladbach, B.Dortmund, Juventus ve Inter'in yanı sıra G.Saray'ın da bilgi topladığını öne sürdü.