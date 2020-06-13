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13 Haziran 2020, Cumartesi
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futboldaki gelir kaybını açıkladı!

Arsene Wenger futboldaki gelir kaybını açıkladı!

'nın global geliştirme sorumlusu , corona virüsü salgını nedeniyle futbolun dünyadaki gelir kaybıyla ilgili tahminlerini dile getirdi. Tecrübeli futbol adamı, bu kaybın 10-14 milyar sterlin civarında olacağını söyledi.

Wenger, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, kulüplerin zor bir dönemden geçeceğini belirterek, "Gelirlerin yüzde 20 oranında azalacağını hesapladık. Futbolun kaybedeceği miktar yaklaşık 10-14 milyar sterlin arasında olacak" ifadelerini kullandı.

Futbolcu ödemelerinin kulüp giderlerinin çoğunluğunu oluşturduğunu kaydeden Fransız adamı, bu sistemin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Corona virüsü salgınının büyük takımlardan ziyade küçük ölçekli kulüpleri etkileyeceğini dile getiren Wenger, "Örneğin 'de alt ligler ölüyor. Ben hakkında endişelenmiyorum, onlar kurtulacaktır" yorumunu yaptı.

Dünyadaki ırkçılık tartışmalarına da değinen Wenger, futbolun özü itibarıyla ırkçılık karşıtı olduğunu savunarak, "Çünkü biliyorsunuz ki İngiltere Kralı'nın oğlu da olsanız, siyah, beyaz veya kırmızı da olsanız önemli değil. Eğer iyiyseniz, oynarsanız" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 13.06.2020
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