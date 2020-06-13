Emir Terzi ay-yıldızlı formayı giymek istiyor - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Dortmund'un genç yıldızı ay-yıldızlı formayı istiyor!

ay-yıldızlı formayı giymek istiyor

Emir Terzi ay-yıldızlı formayı giymek istiyor

ekiplerinden 'un U19 takımında forma giyen , ay-yıldızlı formayı giymek istediğini açıkladı.

2014 yılında SC Bayer 05 Uerdingen'den Kulübü'ne olan genç futbolcu , 6 yıldır bu kulübün genç takımlarında futbol oynuyor. Emir Terzi, corona virüsü nedeniyle mart ayında sonlandırılan U19 Bundesliga West'te bu sezon 26 maçta sarı siyahlı formayı giydi.

Youth League'de ve Milan gibi ekiplere karşı Borussia Dortmund formasıyla mücadele veren başarılı savunma oyuncusu Emir Terzi, futbol yaşamını Almanya'da sürdürmek istediğini belirterek, transfer tekliflerine de açık olduğunu dile getirdi.

Geçen aylarda 'den önemli transfer teklifleri aldığını söyleyen Emir Terzi, ay-yıldızlı forma ile ilgili hedefini şöyle anlattı:

U17 takımda oynadığım sıralarda Türkiye Genç Milli Takımları antrenörleri ile kısa görüşmelerim olmuştu ama devamı gelmedi. Sonrasında herhangi bir milli davet almadım. Her Türk futbolcusu gibi ben de, davet edilmem halinde U21 ve olursa A Milli Takım formasını seve seve giymeye hazırım.


  1. 13.06.2020
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