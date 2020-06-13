ÖZET İZLE | Wolfsburg 2-2 Freiburg

Bundesliga heyecanı kaldığı yerden devam etti.. Geçtiğimiz hafta çok kritik bir 3 puan alan Wolfsburg bu hafta Freiburg'u konuk etti.

Volkswagen Arena'da oynanan zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Wout Weghorst ile öne geçen ev sahibi ekip yıldız futbolcunun 26'ıncı dakikada attığı ikinci golü ile maçın hemen başında 2-0'lık skor üstünlüğünü yakaladı.

Konuk ekip Freiburg ise 43'üncü dakikada Lucas Höler ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Freiburg, Roland Sallai'nin golü ile durumu 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Wolfsburg puanını 46'ya, Freiburg ise 42'ye yükseltti.

İŞTE BUNDESLIGA'DA OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI:

Paderborn 1 - 5 Werder Bremen

Hertha Berlin 1 - 4 Eintracht Frankfurt

Fortuna Düsseldorf 0 - 1 Borussia Dortmund

Köln 1 - 2 Union Berlin