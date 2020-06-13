Almanya Bundesliga'nın 31. haftası muhteşem bir maça sahne oldu. Wolfsburg sahasında Freiburg'u konuk etti. Avrupa kupaları hedefi bulunan iki takım arasında oynanan zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Bundesliga heyecanı kaldığı yerden devam etti.. Geçtiğimiz hafta çok kritik bir 3 puan alan Wolfsburg bu hafta Freiburg'u konuk etti.
Volkswagen Arena'da oynanan zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Wout Weghorst ile öne geçen ev sahibi ekip yıldız futbolcunun 26'ıncı dakikada attığı ikinci golü ile maçın hemen başında 2-0'lık skor üstünlüğünü yakaladı.
Konuk ekip Freiburg ise 43'üncü dakikada Lucas Höler ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1'lik skorla tamamlandı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Freiburg, Roland Sallai'nin golü ile durumu 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Bu sonuçla Wolfsburg puanını 46'ya, Freiburg ise 42'ye yükseltti.
İŞTE BUNDESLIGA'DA OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI:
Paderborn 1 - 5 Werder Bremen
Hertha Berlin 1 - 4 Eintracht Frankfurt
Fortuna Düsseldorf 0 - 1 Borussia Dortmund
Köln 1 - 2 Union Berlin
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 19:32
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
ÖZET İZLE | Wolfsburg 2-2 Freiburg haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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