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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga E. Frankfurt deplasmanda farklı kazandı!

1-4 | MAÇ SONUCU

Hertha Berlin 1-4 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

'da heyecan devam ediyor. 31. haftada evinde 'u ağırladı. Son dönemde formda olan Hertha Berlin 1-0 öne geçtiği maçta 45. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası adeta dağıldı. Rakibinin 1 kişi eksik olmasını iyi değerlendiren E. Frankfurt karşılaşmayı 4-1 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

, zorlu deplasmanından 3 puanla döndü. 'nın 31. haftasında ligin iki formda ekibi Hertha Berlin ve E. Frankfurt karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleye iyi başladı ve 24. dakikada Krzysztof Piatek ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında Hertha Berlin'de Dedryck Boyata 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda maçta ağırlığını hissettiren E. Frankfurt golleri üst üste buldu. Rakibinin 1 kişi eksik olmasını iyi değerlendiren konuk ekip Bas Dost, Andre Silva (2) N'Dicka'nın golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 38 puana yükselerek Hertha Berlin'le puanını eşitledi.

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 18:38
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