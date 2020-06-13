Hertha Berlin 1-4 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Hertha Berlin evinde Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Son dönemde formda olan Hertha Berlin 1-0 öne geçtiği maçta 45. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası adeta dağıldı. Rakibinin 1 kişi eksik olmasını iyi değerlendiren E. Frankfurt karşılaşmayı 4-1 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Eintracht Frankfurt, zorlu Hertha Berlin deplasmanından 3 puanla döndü. Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında ligin iki formda ekibi Hertha Berlin ve E. Frankfurt karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleye iyi başladı ve 24. dakikada Krzysztof Piatek ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında Hertha Berlin'de Dedryck Boyata 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda maçta ağırlığını hissettiren E. Frankfurt golleri üst üste buldu. Rakibinin 1 kişi eksik olmasını iyi değerlendiren konuk ekip Bas Dost, Andre Silva (2) N'Dicka'nın golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 38 puana yükselerek Hertha Berlin'le puanını eşitledi.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 18:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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