Werder Bremen'den farklı galibiyet! Paderborn 1-5 Werder Bremen | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
Almanya Bundesliga'da düşme potasını yakından ilgilendiren, günün önemli maçlarından biri olan Paderborn-Werder Bremen maçında kritik 3 puan deplasman ekibi Werder Bremen'e gitti. Werder Bremen, Paderborn'u 5 golle geçti. Maç sonucu: Paderborn 1-5 Werder Bremen
Bundesliga'nın 31. haftasında Paderborn deplasmanına çıkan Werder Bremen, rakip kaleye adeta gol oldu yağdı. Perdeyi açan futbolcu
Davy Klaassen oldu. Klaassen 20 ve 39. dakikalarda, Yuya Osako 34. Dakikada, Maximilian Eggestein 59. dakikada ve Niclas Füllkrug 90+2 topu ağlara gönderdi.
Parderborn'un tek golünü Abdelhamid Sabiri kaydetti. Bu sonuçla ligde kalma adına önemli bir galibiyete imza atan Werder Bremen 28 puanla 17. sırada yer aldı. Paderborn ise 20 puanla 18. sırada kaldı.
DETAYLAR GELİYOR
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 18:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Werder Bremen'den farklı galibiyet! Paderborn 1-5 Werder Bremen | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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