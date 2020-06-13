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13 Haziran 2020, Cumartesi
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'den farklı galibiyet! 1-5 Werder Bremen | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Werder Bremen'den farklı galibiyet! Paderborn 1-5 Werder Bremen | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

'da düşme potasını yakından ilgilendiren, günün önemli maçlarından biri olan - maçında kritik 3 puan deplasman ekibi Werder Bremen'e gitti. Werder Bremen, Paderborn'u 5 golle geçti. Maç sonucu: Paderborn 1-5 Werder Bremen

Bundesliga'nın 31. haftasında deplasmanına çıkan , rakip kaleye adeta gol oldu yağdı. Perdeyi açan futbolcu

Davy Klaassen oldu. Klaassen 20 ve 39. dakikalarda, Yuya Osako 34. Dakikada, Maximilian Eggestein 59. dakikada ve Niclas Füllkrug 90+2 topu ağlara gönderdi.

Parderborn'un tek golünü Abdelhamid Sabiri kaydetti. Bu sonuçla ligde kalma adına önemli bir galibiyete imza atan Werder Bremen 28 puanla 17. sırada yer aldı. Paderborn ise 20 puanla 18. sırada kaldı.

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  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 18:51
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