ÖZET İZLE | Fortuna Düsseldorf 0-1 Borussia Dortmund - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Dortmund son nefeste hayata tutundu! Haaland...

ÖZET İZLE | 0-1

ÖZET İZLE | Fortuna Düsseldorf 0-1 Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında , 'a konuk oldu. Karşılaşma, 90. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında , Merkur Spiel Arena'da 'u ağırladı.

Maçın tek golü 90. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

MİLLİ YILDIZLAR SAHADAYDI
A Milli Futbol Takımı'mızda da forma giyen 90 dakika, 81 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Dortmund, 66 puanla 2. sırada kalmaya devam ederken, Düsseldorf, 29 puanla 16. sırada kendine yer buldu.

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 18:33
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