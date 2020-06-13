ÖZET İZLE | Fortuna Düsseldorf 0-1 Borussia Dortmund
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu. Karşılaşma, 90. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 sona erdi.
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Fortuna Düsseldorf, Merkur Spiel Arena'da Borussia Dortmund'u ağırladı.
Maçın tek golü 90. dakikada Erling Haaland'dan geldi.
MİLLİ YILDIZLAR SAHADAYDI
A Milli Futbol Takımı'mızda da forma giyen Kaan Ayhan 90 dakika, Kenan Karaman 81 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Dortmund, 66 puanla 2. sırada kalmaya devam ederken, Düsseldorf, 29 puanla 16. sırada kendine yer buldu.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 18:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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