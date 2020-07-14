TFF 2. ve 3. Lig play-off maç programını açıkladı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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2. ve 3. play-off maç programını açıkladı

TFF 2. ve 3. Lig play-off maç programını açıkladı

, 2. ve TFF 3. Lig play off maç programını açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmaların 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında 'da oynanacağı belirtildi.

, daha önce tescil ettiği 2. ve 3. Lig'de play-off karşılaşmalarının oynanacağını belirtmişti. Play-off maç programı ise belli oldu. Karşılaşmalar 20-28 Temmuz tarihleri arasında 'da oynanacak ve 1. Lig ile, TFF 2. Lig'e yükselecek olan takımlar belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca, karşılaşmalarda alınacak olan sağlık önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Seyahat ve konaklama dahil play-off maçları için alınan önlemler Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer imzasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlandı.

20-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan 2. Lig ve 3. Lig play-off maç programı şu şekilde:

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 20:27
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