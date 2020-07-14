Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play off maç programını açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmaların 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında Antalya'da oynanacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce tescil ettiği 2. Lig ve 3. Lig'de play-off karşılaşmalarının oynanacağını belirtmişti. Play-off maç programı ise belli oldu. Karşılaşmalar 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacak ve TFF 1. Lig ile, TFF 2. Lig'e yükselecek olan takımlar belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca, karşılaşmalarda alınacak olan sağlık önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Seyahat ve konaklama dahil play-off maçları için alınan önlemler Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer imzasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlandı.
20-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan 2. Lig ve 3. Lig play-off maç programı şu şekilde:
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 20:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF 2. ve 3. Lig play-off maç programını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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