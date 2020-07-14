TFF 2. ve 3. Lig play-off maç programını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce tescil ettiği 2. Lig ve 3. Lig'de play-off karşılaşmalarının oynanacağını belirtmişti. Play-off maç programı ise belli oldu. Karşılaşmalar 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacak ve TFF 1. Lig ile, TFF 2. Lig'e yükselecek olan takımlar belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca, karşılaşmalarda alınacak olan sağlık önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Seyahat ve konaklama dahil play-off maçları için alınan önlemler Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer imzasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlandı.



20-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan 2. Lig ve 3. Lig play-off maç programı şu şekilde: