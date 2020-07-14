Son dakika: TFF Süper Lig 33. hafta maç programında değişikliğe gitti - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Son dakika: 33. hafta maç programında değişikliğe gitti

Son dakika: TFF Süper Lig 33. hafta maç programında değişikliğe gitti

Son dakika haberi... (), 33. hafta maç programında değişikliğe gitti. Ligin kaderini belirleyecek 7 karşılaşma 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. 2 maç ise 18 Temmuz cumartesi günü oynanacak.

İşte TFF tarafından açıklanan yeni program:

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 19:06
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