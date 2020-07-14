Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 33. hafta maç programında değişikliğe gitti. Ligin kaderini belirleyecek 7 karşılaşma 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. 2 maç ise 18 Temmuz cumartesi günü oynanacak.
İşte TFF tarafından açıklanan yeni program:
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 19:06
- Son dakika: TFF Süper Lig 33. hafta maç programında değişikliğe gitti
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: TFF Süper Lig 33. hafta maç programında değişikliğe gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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