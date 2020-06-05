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05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Futbol Eşi ırkçı paylaşımlarda bulunmuştu... Sözleşmesi resmen feshedildi!

paylaşımlar yapan 'ye 'den büyük şok!

Eşi ırkçı paylaşımlar yapan Aleksandar Katai'ye La Galaxy'den büyük şok!

(Amerikan 1. Futbol Ligi) ekiplerinden Los Angeles Galaxy, paylaşımlarda bulunan Sırp futbolcu 'nin sözleşmesini feshetti.

ekibi Los Angeles Galaxy, Sırp futbolcusu 'nin sözleşmesini eşinin hesabından yaptığı ve şiddet yanlısı paylaşımlar dolayısıyla feshetti.

Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Aleksandar'ın , sosyal medya hesabından polisin göstericilerin arasına arabayla daldığı görüntüyü paylaşıp "Hepsini öldürün" ifadelerini kullanmıştı.

Tea Katai ayrıca, siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak sosyal medyada paylaşılan "BlackLivesMatter" tagı ile, Nike mağazasının yağmalanma görüntülerini paylaşıp "BlackNikesMatter" yazarak alay etmişti.

Aleksandar Katai, bu sezon katıldığı LA Galaxy'de 2 kez forma giymişti.

  1. 05.06.2020
  2. Güncelleme: 05.06.2020 22:41
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