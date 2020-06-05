Eşi ırkçı paylaşımlar yapan Aleksandar Katai'ye La Galaxy'den büyük şok!
MLS (Amerikan 1. Futbol Ligi) ekiplerinden Los Angeles Galaxy, eşi ırkçı paylaşımlarda bulunan Sırp futbolcu Aleksandar Katai'nin sözleşmesini feshetti.
MLS ekibi Los Angeles Galaxy, Sırp futbolcusu Aleksandar Katai'nin sözleşmesini eşinin sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı paylaşımlar dolayısıyla feshetti.
LA Galaxy Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.
Aleksandar'ın eşi Tea Katai, sosyal medya hesabından polisin göstericilerin arasına arabayla daldığı görüntüyü paylaşıp "Hepsini öldürün" ifadelerini kullanmıştı.
Tea Katai ayrıca, siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak sosyal medyada paylaşılan "BlackLivesMatter" tagı ile, Nike mağazasının yağmalanma görüntülerini paylaşıp "BlackNikesMatter" yazarak alay etmişti.
Aleksandar Katai, bu sezon katıldığı LA Galaxy'de 2 kez forma giymişti.
- 05.06.2020
- Güncelleme: 05.06.2020 22:41
- Kartal'ın sağına 20'lik yıldız! İşte Gökhan Gönül'ün alternatifi
- Fenerbahçe ne umdu ne buldu! Tek tek yok oluyorlar
- Dev liste açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı
- Trabzonspor'a rekor teklif! İngiliz devi gözünü karattı
- Sumudica'dan transfer sözleri! "G.Saray ve F.Bahçe kesin..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eşi ırkçı paylaşımlar yapan Aleksandar Katai'ye La Galaxy'den büyük şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.