Ukrayna’da korona engeli - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Ukrayna’da korona engeli

’da korona engeli

Ukrayna’da korona engeli

'nde Karpaty ile Mariupol arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, birçok oyuncu ve teknik ekip üyesinde koronavirüs çıkması gerekçesiyle ertelendi.

'nde Karpaty ile Mariupol arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, birçok oyuncu ve teknik ekip üyesinde koronavirüs çıkması gerekçesiyle ertelendi. Seyircisiz olarak yeniden başlatılan Ukrayna'da lig karşılaşmaları, 2. kez koronavirüs engeline takıldı
  1. 31.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ukrayna’da korona engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA