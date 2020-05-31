Kızılyıldız şampiyon - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Kızılyıldız şampiyon

Kızılyıldız şampiyon

Kızılyıldız şampiyon

Sırbistan Ligi’nde bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Koronavırüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır oynanmayan , dünkü 3 karşılaşma ile kaldığı yerden devam etti. Ligin 27. haftasında Rad'ı 5-0 mağlup eden Kızılyıldız, bitime 3 hafta kala 31. şampiyonluğunu ilan etti. Seyircisiz oynanan karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı takımın futbolcuları ve teknik heyeti şampiyonluğu kutladı.
  1. 31.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kızılyıldız şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA