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17 Mayıs 2020, Pazar
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Rus taraftarlardan hocayı kovan yönetime ölüm tehdidi!

Rus taraftarlardan hocayı kovan yönetime ölüm tehdidi!

ekiplerinden 'da 'in görevine son verilirken, bu durum taraftarların büyük tepkisini çekti. Kulüp yönetimini hedef alan Rus taraftarlar, stadyumdaki gişenin önüne Başkan ile Kiknadze'nin siyah-beyaz fotoğraflarını koyup ölüm tehdidinde bulundu.

Rus ekibi , ile yollarını ayırmış, bu duruma teki gösteren taraftarlar da yayınladığı bildiriyle yönetime istifa çağrısında bulunmuştu.

Tepkileri dinmeyen Rus taraftarlar, istifa çağrısını ileri bir boyuta taşıyıp, stadyumdaki gişenin önüne Başkan ile Kiknadze'nin siyah-beyaz fotoğraflarını koyarak ölüm tehdidinde bulundu.

"İSTİFA EDECEKSİNİZ!"
Lokomotiv Moskova taraftar grubu yaptığı açıklamada, "Bu bir saygısızlıktır! Lokomotiv'in geleneklerine ihanet ettiniz. Bundan böyle mevcut yönetimi asla desteklemeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Yury Semin yaşayan efsanemizdi ve bunu hak etmedi. Sizler bu kulübün ilkelerine ihanet ettiniz, vicdanlı hareket etmediniz. İstifa edeceksiniz! Başka çıkar yol yok!" ifadelerini kullandı.

  1. 17.05.2020
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