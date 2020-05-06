Kasapoğlu ile yeni zirve - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Kasapoğlu ile yeni zirve

Kasapoğlu ile yeni zirve

Kasapoğlu ile yeni zirve

Gençlik ve Kasapoğlu, 15.00’te federasyonlarla kritik bir toplantı yapacak.

Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı federasyonların başkanlarıyla video konferansla bir araya gelecek. Gençlik ve yapılan açıklamaya göre , saat 15.00'te, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekteki çalışmaları değerlendirmek üzere federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirecek. Kasapoğlu, son olarak 2 Nisan'da başkanlarla bir araya gelmişti.
  1. 6.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasapoğlu ile yeni zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA