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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Ronaldo 2'ye katladı

Ronaldo 2'ye katladı

Portekizli yıldız 422 milyon takipçisiyle Messi’ye büyük fark attı. G.Saray’ın forveti da ’in en popüler ismi...

Sosyal paylaşım sitelerinde tam anlamıyla fırtınası esiyor. 'un yıldızı, İnstagram, Facebook ve Twitter'da toplam 422 milyon takipçiyi buldu. Bu rakamla sahada sürekli kıyaslandığı 'yi neredeyse ikiye katladı. Arjantinli yıldızın sosyal mecrada takipçi sayısı 241 milyon. Messi bu sayıyla 3. durumda. İkinci basamakta 'nin yıldızı yer alıyor. Sambacıyı 242 milyon kişi takip ediyor. Cristiano Ronaldo sosyal medyayı en aktif kullanan sporcuların başında geliyor. Buralara gönderdiği mesajlarla da ciddi kazanç elde eden Portekizli yıldızın geçen yılın nisan ayında takipçi sayısı 361 milyondu. Yeni neslin düşkün olduğu sosyal medyada ününü ve takipçi sayısını sürekli katlayan 35 yaşındaki futbolcu 422 milyona ulaştı. Ronaldo çıkışı İnstagram'da yaptı. 162 milyondan 213 milyona kadar yükseldi.

ÜNLÜLERI SOLLADI
Cristano Ronaldo, spor kategorisinde herkesi arkasında bırakırken dünyaca ünlü sanatçıları da solladı. Facebook'ta 126 milyon takipçi sayısıyla şarkıcı Shakira (99 milyon), aktör (94 milyon), rapçi Eminem (82 milyon) gibi isimleri rahat şekilde geçti.

FALCAO FARKI
Süper Lig'deki futbolcular arasında sosyal medyada en çok takipçi sayısına sahip olan oyuncu . 'ın Kolombiyalı forvetinin Twitter'da 17 milyon, İnstagram'da 13 milyon ve Facebook'ta 12 milyon takipçisi bulunuyor. Toplam 42 milyon takipçiyle açık ara önde. 'un hücum oyuncusu 'nin takipçi sayısı 14 milyon. Onu da 7 milyon ile 'ın yıldızı Kevin- Prince Boateng izliyor.

  1. 20.4.2020
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