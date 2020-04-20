Ronaldo 2'ye katladı
Portekizli yıldız 422 milyon takipçisiyle Messi’ye büyük fark attı. G.Saray’ın forveti Radamel Falcao da Süper Lig’in en popüler ismi...
Sosyal paylaşım sitelerinde tam anlamıyla Cristiano Ronaldo fırtınası esiyor. Juventus'un yıldızı, İnstagram, Facebook ve Twitter'da toplam 422 milyon takipçiyi buldu. Bu rakamla sahada sürekli kıyaslandığı Lionel Messi'yi neredeyse ikiye katladı. Arjantinli yıldızın sosyal mecrada takipçi sayısı 241 milyon. Messi bu sayıyla 3. durumda. İkinci basamakta PSG'nin yıldızı Neymar yer alıyor. Sambacıyı 242 milyon kişi takip ediyor. Cristiano Ronaldo sosyal medyayı en aktif kullanan sporcuların başında geliyor. Buralara gönderdiği mesajlarla da ciddi kazanç elde eden Portekizli yıldızın geçen yılın nisan ayında takipçi sayısı 361 milyondu. Yeni neslin düşkün olduğu sosyal medyada ününü ve takipçi sayısını sürekli katlayan 35 yaşındaki futbolcu 422 milyona ulaştı. Ronaldo çıkışı İnstagram'da yaptı. 162 milyondan 213 milyona kadar yükseldi.
ÜNLÜLERI SOLLADI
Cristano Ronaldo, spor kategorisinde herkesi arkasında bırakırken dünyaca ünlü sanatçıları da solladı. Facebook'ta 126 milyon takipçi sayısıyla şarkıcı Shakira (99 milyon), aktör Vin Diesel (94 milyon), rapçi Eminem (82 milyon) gibi isimleri rahat şekilde geçti.
FALCAO FARKI
Süper Lig'deki futbolcular arasında sosyal medyada en çok takipçi sayısına sahip olan oyuncu Radamel Falcao. Galatasaray'ın Kolombiyalı forvetinin Twitter'da 17 milyon, İnstagram'da 13 milyon ve Facebook'ta 12 milyon takipçisi bulunuyor. Toplam 42 milyon takipçiyle açık ara önde. Antalyaspor'un hücum oyuncusu Lukas Podolski'nin takipçi sayısı 14 milyon. Onu da 7 milyon ile Beşiktaş'ın yıldızı Kevin- Prince Boateng izliyor.
- 20.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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