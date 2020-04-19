Türkmenistan da corona virüsünü umursamadı! Lig resmen başladı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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da corona virüsünü umursamadı! resmen başladı

Türkmenistan da corona virüsünü umursamadı! Lig resmen başladı

salgını nedeniyel dünyanın pek çok ülkesinde ligler askıya alınırken, başta olmak üzere , ve 'da maçlarına devam edilmişti. olarak 1. Ligi de bugün oynanan tek karşılaşmayla start verdi.

Yeni tip (Covid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan 1. Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.

şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.

Lige, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.

FUTBOLA DEVAM EDEN 5. ÜLKE

Türkmenistan, corona virüsü salgınını kâle almayıp futbola devam eden 5. ülke oldu. başta olmak üzere , ve 'da da maçları devam ettirilmişti.

  1. 19.04.2020
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