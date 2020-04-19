Türkmenistan da corona virüsünü umursamadı! Lig resmen başladı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.

Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.

Lige, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.

FUTBOLA DEVAM EDEN 5. ÜLKE

Türkmenistan, corona virüsü salgınını kâle almayıp futbola devam eden 5. ülke oldu. Belarus başta olmak üzere Nikaragua, Burundi ve Tacikistan'da da futbol maçları devam ettirilmişti.