Türkmenistan da corona virüsünü umursamadı! Lig resmen başladı
Corona virüsü salgını nedeniyel dünyanın pek çok ülkesinde ligler askıya alınırken, Belarus başta olmak üzere Nikaragua, Burundi ve Tacikistan'da futbol maçlarına devam edilmişti. Son olarak Türkmenistan 1. Ligi de bugün oynanan tek karşılaşmayla start verdi.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.
Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.
Lige, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.
FUTBOLA DEVAM EDEN 5. ÜLKE
Türkmenistan, corona virüsü salgınını kâle almayıp futbola devam eden 5. ülke oldu. Belarus başta olmak üzere Nikaragua, Burundi ve Tacikistan'da da futbol maçları devam ettirilmişti.
- 19.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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