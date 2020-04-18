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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Gözler onlarda

Gözler onlarda

Salgın nedeniyle sözleşmeleri uzatılan futbolcular, için ligin bitimini bekleyecek serbest kalacak futbolcular arasında Cavani, , Willian gibi ünlü oyuncular var.

Avrupa'da liglerin corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmesi akıllara kontratı sona erecek futbolcuları getirdi. , bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlana kadar devam edeceğini duyurdu. Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında, 'den Willian, Pedro, Giroud, 'den Cavani, Meunier, Kurzawa, , M. City'den , Dortmund'dan Götze, 'den Mertens, Callejon gibi isimler bulunuyor.

DİKKAT ÇEKİCİ FUTBOLCULAR

piyasasının nabzını tutan en önemli platform olan Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde serbest kalması gereken futbolcular arasında PSG'den Meunier ve Chelsea'li Willian en değerli isimler olarak öne çıkıyor. 24 milyon euro piyasa değeri olan Belçikalı sağ bek Meunier'i, 22,5 milyon euro değerle Willian takip ediyor. Uruguaylı Cavani ve Belçikalı Mertens, 20 milyon euro değerle dikkati çeken diğer isimler.

  1. 18.4.2020
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