Gözler onlarda
Salgın nedeniyle sözleşmeleri uzatılan futbolcular, transfer için ligin bitimini bekleyecek serbest kalacak futbolcular arasında Cavani, David Silva, Willian gibi ünlü oyuncular var.
Avrupa'da liglerin corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmesi akıllara kontratı sona erecek futbolcuları getirdi. FIFA, bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlana kadar devam edeceğini duyurdu. Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında, Chelsea'den Willian, Pedro, Giroud, PSG'den Cavani, Meunier, Kurzawa, Thiago Silva, M. City'den David Silva, Dortmund'dan Götze, Napoli'den Mertens, Callejon gibi isimler bulunuyor.
DİKKAT ÇEKİCİ FUTBOLCULAR
Transfer piyasasının nabzını tutan en önemli platform olan Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde serbest kalması gereken futbolcular arasında PSG'den Meunier ve Chelsea'li Willian en değerli isimler olarak öne çıkıyor. 24 milyon euro piyasa değeri olan Belçikalı sağ bek Meunier'i, 22,5 milyon euro değerle Willian takip ediyor. Uruguaylı Cavani ve Belçikalı Mertens, 20 milyon euro değerle dikkati çeken diğer isimler.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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