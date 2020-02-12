MAÇ SONUCU Athletic Bilbao 1-0 Granada
İspanya Kral Kupası yarı final ilk karşılaşmasında San Mames Barria Stadyumu'nda Granada'yı ağırlayan Athletic Bilbao, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılarak ikinci maç öncesi avantajı kaptı.
İspanya Kral Kupası yarı final ilk mücadelesinde Athletic Bilbao ile Granada karşı karşıya geldi.
San Mames Baria Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında Bilbao, Muniain'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip ikinci maç öncesi avantajı kaptı.
Rövanş mücadeledesi 5 Mart'ta Yeni Los Cármenes Stadyumu'nda oynanacak.
- 13.02.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
MAÇ SONUCU Athletic Bilbao 1-0 Granada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.