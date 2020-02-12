MAÇ SONUCU Athletic Bilbao 1-0 Granada - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 1-0

MAÇ SONUCU Athletic Bilbao 1-0 Granada

yarı final ilk karşılaşmasında Barria Stadyumu'nda 'yı ağırlayan , sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılarak ikinci maç öncesi avantajı kaptı.

yarı final ilk mücadelesinde ile karşı karşıya geldi.

Baria Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında Bilbao, Muniain'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip ikinci maç öncesi avantajı kaptı.

Rövanş mücadeledesi 5 Mart'ta Yeni Los Cármenes Stadyumu'nda oynanacak.

  1. 13.02.2020
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