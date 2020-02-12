FIFA açıkladı! "1.15 Milyar dolar..." - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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açıkladı! "1.15 Milyar dolar..."

FIFA açıkladı! "1.15 Milyar dolar..."

Dünyadaki kulüpleri, ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcadı. Uluslararası Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1-31 Ocak 2020 döneminde küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2018'in aynı dönemine oranla yüzde 6,6 artarak 4 bin 108'e ulaştı.

Dünya çapında için yapılan harcama da yüzde 4,3 artarak 1,15 milyar dolar oldu.

Avrupa'nın en büyük 5 ligi kabul edilen (), (), (Serie A), (Bundesliga) ve 'nın (Ligue 1) takımları, dünya çapında yapılan 4 bin 108 transferin yüzde 14,1'ini gerçekleştirirken, bu kulüplerin transfer maliyetleri de küresel harcamanın yüzde 71,8'ini oluşturdu.

  1. 12.02.2020
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