Merih Demiral'dan aile ziyareti! İşte o anlar

Milli gururumuz Merih Demiral, İtalya'da liglerin araya girmesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Memleketi Karamürsel'de anneannesi ve dedesini ziyaret eden Demiral, bir üniversitenin düzenlediği gecede 'en iyi çıkış yapan futbolcu' ödülünü almıştı.

İşte Merih'in aile ziyaretinden görüntüler;







