Merih Demiral'dan aile ziyareti! İşte o anlar
Serie A takımlarından, dünya devi Juventus'ta forma giyen Merih Demiral İtalya'da liglerin araya girmesi ile Türkiye'ye döndü. Milli gururumuz, memleketi Karamürsel'de anneannesi ve dedesini ziyaret etti.
Milli gururumuz Merih Demiral, İtalya'da liglerin araya girmesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Memleketi Karamürsel'de anneannesi ve dedesini ziyaret eden Demiral, bir üniversitenin düzenlediği gecede 'en iyi çıkış yapan futbolcu' ödülünü almıştı.
İşte Merih'in aile ziyaretinden görüntüler;
- 25.12.2019
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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Toplam 1
Yorum
kartal Yok bide maç verilseydi.
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Fenerbahçe'de Zajc ve Ekici yolcu
Toplam 1
Yorum
emre ay m.ekici ortasahanın herbölgesinde oynar.böyle değerli bir oyuncudan neden faydalanılmaz anlamıyorum.
Merih Demiral'dan aile ziyareti! İşte o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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