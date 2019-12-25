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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'dan aile ziyareti! İşte o anlar

Merih Demiral'dan aile ziyareti! İşte o anlar

Serie A takımlarından, dünya devi 'ta forma giyen 'da liglerin araya girmesi ile 'ye döndü. Milli gururumuz, memleketi Karamürsel'de anneannesi ve dedesini ziyaret etti.

Milli gururumuz , 'da liglerin araya girmesiyle birlikte 'ye döndü. Memleketi Karamürsel'de anneannesi ve dedesini ziyaret eden Demiral, bir üniversitenin düzenlediği gecede 'en iyi çıkış yapan futbolcu' ödülünü almıştı.

İşte Merih'in aile ziyaretinden görüntüler;



  1. 25.12.2019
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