Mircea Lucescu'ya Sion'dan teklif geldi

Son olarak A Milli Takımımızı çalıştıran Mircea Lucescu, Brezilya'dan Santos ile adı anıldıktan sonra bu sefer de İsviçre Ligi ekibi Sion'un radarına girdi.

Rumen basınında yer alan haberlere göre, Sion Başkanı Christian Constantin, tecrübeli bir yabancı teknik adam arayışında Mircea Lucescu ile görüşme yaptı.

"EŞİM BU TEKLİFE SICAK BAKMIYOR"

Sion'da Lucescu ile birlikte Bosna Hersek'in eski teknik direktörü, şu anda Paris FC'nin başında yer alan Mehmed Bazdarevic'in de adaylar arasında olduğu ve iki teknik adam arasında karar verileceği kaydedildi.

Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde Santos haberlerinin çıkması üzerine, "Eşim bu teklife sıcak bakmıyor" cevabını vermişti.