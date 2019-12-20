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20 Aralık 2019, Cuma
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'ya Sion'dan teklif geldi

Mircea Lucescu'ya Sion'dan teklif geldi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörülüğü görevinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takım ile anlaşmayan 'ya yeni bir teklif geldi. ekiplerinden Sion tecrübeli teknik adamı takımın başına getirmek için girişimlere başladı.

Son olarak A çalıştıran , 'dan Santos ile adı anıldıktan sonra bu sefer de Ligi ekibi Sion'un radarına girdi.

Rumen basınında yer alan haberlere göre, Sion Başkanı Christian Constantin, tecrübeli bir yabancı teknik adam arayışında Mircea Lucescu ile görüşme yaptı.

"EŞİM BU TEKLİFE SICAK BAKMIYOR"

Sion'da Lucescu ile birlikte 'in eski teknik direktörü, şu anda FC'nin başında yer alan Mehmed Bazdarevic'in de adaylar arasında olduğu ve iki teknik adam arasında karar verileceği kaydedildi.

Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde Santos haberlerinin çıkması üzerine, "Eşim bu teklife sıcak bakmıyor" cevabını vermişti.

  1. 20.12.2019
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