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21 Aralık 2019, Cumartesi
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En pahalısı Mbappe

En pahalısı Mbappe

’a göre; futbolun en pahalı yıldızı 225 milyon euro ile ’nin yıldızı . 185 milyonla ikinci sırada yer aldı.

'a dünya futbolunun en pahalı futbolcuların listesini yayınladı. Dün 21 yaşına giren 225 milyon euro'luk değeriyle listenin zirvesine oturdu. Fransız futbolcu 'ye Monaco'dan gelirken toplam 180 milyon euro'ya mal olmuştu. İkinci basamakta yine PSG'de top koşturan yer aldı. Barcelona'dan 222 milyon euro'ya gelerek tarihin en pahalı transferi olan Brezilyalı yıldıza 185 milyon euro'luk değer biçildi. 6 Ballon D'or'u bulunan Messi 180 milyon euro ile 3. basamağa yerleşti. Eden Hazard 152, M. Cityli Sterling ile Liverpoollu Salah 150'şer, Tottenhamlı 140, 'dan Mane ile 'den De Bruyne 130 ve Barcelonalı Antoine Griezmann ise 125 milyon euro ile ilk 10 sırayı oluşturdu.
  1. 21.12.2019
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