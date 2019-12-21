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21 Aralık 2019, Cumartesi
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En büyük kim olacak?

En büyük kim olacak?

2019 'nda final günü geldi çattı. Bir yanda şampiyonu , diğer yanda sahibi Flamengo... 20.30'da başlayacak muhteşem maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. İki takım da tarihinde ilk kez bu kupayı almak için sahaya çıkacak.

2019 'nda final günü geldi çattı. Bir yanda şampiyonu , diğer yanda sahibi Flamengo... 20.30'da başlayacak muhteşem maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. İki takım da tarihinde ilk kez bu kupayı almak için sahaya çıkacak.
  1. 21.12.2019
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