En büyük kim olacak?
2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda final günü geldi çattı. Bir yanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, diğer yanda Libertadores Kupası sahibi Flamengo... 20.30'da başlayacak muhteşem maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. İki takım da tarihinde ilk kez bu kupayı almak için sahaya çıkacak.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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