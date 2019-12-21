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21 Aralık 2019, Cumartesi
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el sıkıştı

Barcelona el sıkıştı

İspanyol devi , için ilk transferini gerçekleştiriyor. Katalan kulübünün, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki orta saha ile prensipte anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

İspanyol devi , için ilk transferini gerçekleştiriyor. Katalan kulübünün, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki orta saha ile prensipte anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
  1. 21.12.2019
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