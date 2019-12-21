Barcelona el sıkıştı
İspanyol devi Barcelona, yeni sezon için ilk transferini gerçekleştiriyor. Katalan kulübünün, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki orta saha Angel Gomes ile prensipte anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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