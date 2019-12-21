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21 Aralık 2019, Cumartesi
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tarih yazacak

Ozan Kabak tarih yazacak

hocası , “Potansiyeli müthiş. 2 yıla kalmadan en iyi defans oyuncusu olabilir” dedi.

'dan 2018 ocakta 11 milyon euro'ya Stuttgart'a transfer olan , sezon sonu 15 milyon euro'ya 'ye geçmişti. Sakatlığını atlattıktan sonra düzenli forma şansı bulan 19'luk stoper için hocası övgüde bulundu. Wagner, "Ozan Kabak potansiyeli olan müthiş bir defans oyuncusu. Gelişimini hayretle takip ediyoruz. İdmanlara en erken gelip, en geç çıkanlar arasında. 2 yıla kalmadan en iyi savunmacı olabilir" yorumunu yaptı.
  1. 21.12.2019
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