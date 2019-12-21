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21 Aralık 2019, Cumartesi
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TFF'den geri adım

TFF'den geri adım

, günlerdir tartışma konusu olan kulüplerin harcama limitlerindeki sapma oranında yeni bir karar çıktı. Fotomaç, yüzde 40 kararının Türk futbolu için büyük tehlike oluşturacağını ilk günden yazmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) günlerdir tartışma konusu olan kulüplerin harcama limitlerindeki sapma oranında yeni bir karar alarak %40'a yükseltilen sapma oranını yeniden %30'a çekti ve sonrasında 'ndan resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva'da bugün yaptığı toplantıda, Kulüp Lisans ve Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve Talimat'ın, 9 Aralık 2019 tarihinde "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur." Hatırlanacağı üzere sapma oranının %40'a çıkarılmasının ardından başta Trabzonspor olmak üzere birçok kulüp bu karara karşı çıkarken, haksız rekabete yol açacağı yönünde itirazda bulunmuştu. Sapma oranının %40'a çıkarılması sonrası Ahmet Ağaoğlu, "Biz sezon başında belirtilen limite göre kadromuzu oluşturduk ve şimdi oyun devam ederken kural değiştirilemez. Bu haksız rekabete yol açar ve adaletli olmaz." şeklinde açıklama yapmıştı.

İTİRAZLAR GELMİŞTİ

Trabzonspor dışında yine 'den birçok kulüp federasyonun bu kararına itiraz etti. TFF'nin limit arttırımına yönelik talepte bulunmadıklarını açıklayan kulüpler şu şekilde:

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Ankaragücü, Denizlispor, Başakşehir, Kasımpaşa, Yeni , Çaykur

  1. 21.12.2019
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