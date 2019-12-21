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21 Aralık 2019, Cumartesi
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İmzalıyor! Igor 'un yeni takımı...

İmzalıyor! Igor Tudor'un yeni takımı...

Bir dönem 'ın da teknik direktörlük görevini yürüten efsanelerinden Hırvatistanlı Igor yeni takımının başına geçmeye hazırlanıyor. Hırvat teknik adamın bir kaç gün içinde sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Igor takımlarından 'le anlaşmaya çok yakın. Teknik direktör Damir Buriç ile yollarını ayıran Hırvatistan Ligi takımlarından HNK Hajduk Split'le Tudor'un birkaç gün içinde sözleşme imzalayacağı konuşulan detaylar arasında.

Tudor, geçtiğimiz sezon Serie A takımlarından Udinese'nin başına geçti. 22 maçta sadece 9 galibiyet alabilen 41 yaşındaki teknik adam Roma'ya karşı 4-0 yenilmesinin ardından boşta kalmıştı.

  1. 21.12.2019
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