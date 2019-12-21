İmzalıyor! Igor Tudor'un yeni takımı...
Bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlük görevini yürüten Juventus efsanelerinden Hırvatistanlı Igor Tudor yeni takımının başına geçmeye hazırlanıyor. Hırvat teknik adamın bir kaç gün içinde sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Igor Tudor Hırvatistan Ligi takımlarından HNK Hajduk Split'le anlaşmaya çok yakın. Teknik direktör Damir Buriç ile yollarını ayıran Hırvatistan Ligi takımlarından HNK Hajduk Split'le Tudor'un birkaç gün içinde sözleşme imzalayacağı konuşulan detaylar arasında.
Tudor, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A takımlarından Udinese'nin başına geçti. 22 maçta sadece 9 galibiyet alabilen 41 yaşındaki teknik adam Roma'ya karşı 4-0 yenilmesinin ardından boşta kalmıştı.
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Yorum
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İmzalıyor! Igor Tudor'un yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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