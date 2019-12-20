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20 Aralık 2019, Cuma
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'da final maçı! ile Flamengo karşı karşıya

Katar'da final maçı! Liverpool ile Flamengo karşı karşıya

2019 Kulüpler 'nda final heyecanı, temsilcisi ile ekibi Flamengo arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.

Organizasyonun finalinde, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın son şampiyonu kulübü Flamengo karşılaşacak. 'ın başkenti Doha'daki Khalifa Uluslararası Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

İspanyol ekibi , 2000 yılından beri düzenlenen turnuvada en çok şampiyonluk (2014-2016-2017-2018) yaşayan takım oldu. Liverpool ve Flamengo ise tarihlerinde ilk kez bu kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Meksika'dan Monterrey ile Suudi Arabistan'dan El-Hilal takımları, yarın TSİ 17.30'da kozlarını paylaşacak.

  1. 20.12.2019
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