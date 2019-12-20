2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı, İngiltere temsilcisi Liverpool ile Brezilya ekibi Flamengo arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.
Organizasyonun finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo karşılaşacak. Katar'ın başkenti Doha'daki Khalifa Uluslararası Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
İspanyol ekibi Real Madrid, 2000 yılından beri düzenlenen turnuvada en çok şampiyonluk (2014-2016-2017-2018) yaşayan takım oldu. Liverpool ve Flamengo ise tarihlerinde ilk kez bu kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.
Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Meksika'dan Monterrey ile Suudi Arabistan'dan El-Hilal takımları, yarın TSİ 17.30'da kozlarını paylaşacak.
- 20.12.2019
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç paylaşım!
Toplam 1
Yorum
Hakkı EE Yani :) bu yaratıcılık muhteşem :) Biz de Anelka'nın golünü mü paylaşalım şimdi xsdsdasd
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Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Beşiktaş derbisinde kesin olarak forma giyemeyecek
Toplam 1
Yorum
fenerbahçe OMUZ OMUZA ŞAMPİYONLAĞA
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Tuzlaspor - Galatasaray maçının PFDK sevkleri açıklandı!
Toplam 1
Yorum
VG fatih terim ?
Katar'da final maçı! Liverpool ile Flamengo karşı karşıya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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