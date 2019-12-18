MAÇ SONUCU | Monterrey 1 - 2 Liverpool
Kulüpler Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Liverpool, Monterrey'i 90+1. dakikada Roberto Firmino'nun attığı golle 2-1 mağlup etti ve finalde Flamengo'nun rakibi oldu.
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Liverpool, Monterrey'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.
Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiltere temsilcisi Liverpool ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Meksika ekibi Monterrey karşılaştı.
Başkent Doha'daki Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Liverpool, 12. dakikada Naby Keita'nın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Monterrey, 14. dakikada Rogelio Funes'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
SON SÖZÜ FIRMINO SÖYLEDİ
İkinci yarının uzun bir bölümünde, taraflar yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi. Liverpool'da oyuna 85. dakikada giren Roberto Firmino, 90+1. dakikada fileleri havalandırdı ve İngiltere temsilcisi, Monterrey'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Brezilya ekibi Flamengo ile Liverpool arasındaki final karşılaşması, 21 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.30'da oynanacak. Üçüncülük maçı ise aynı gün TSİ 17.30'da Monterrey ile Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal arasında yapılacak.
- 18.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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