Transferi olay oldu! Mascherano ve ihanet...

Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune forması giyen Javier Mascherano, Estudiantes La Plata'ya transfer oldu.

Juan Sebastian Veron'un başkanı olduğu Arjantin ekibine imza atan deneyimli futbolcu, böylece 15 yıl sonra ülkesine dönmüş oldu.

Öte yandan River Plate altyapısında yetiştiği için Mascherano'nun bu transfer, Arjantinli futolseverleri ikiye böldü.

İHANETLE SUÇLANIYOR!

River Plate taraftarları, 35 yaşındaki futbolcunun Estudiantes'e transfer olmasını ihanet olarak nitelendirdi. Diğer taraftarlar ise bunun profesyonel bir karar olduğu görüşünde birleşti.

Barcelona formasıyla 334 resmi maçta görev yapan Javier Mascherano, Katalan ekibinde yalnızca 1 gol atarken 8 de asist yapmıştı.