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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Transferi olay oldu! Mascherano ve ihanet...

Transferi olay oldu! Mascherano ve ihanet...

Arjantin futbolunun önemli isimlerinden olan , 15 yıl aradan sonra ülkesine döndü. altyapısından yetişen Javier Mascherano'un 'e olması taraftarları ikiye böldü. Arjantinli oyuncu, bir kısım taraftarca ihanetle suçlanıyor.

Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune forması giyen , La Plata'ya oldu.

Juan Sebastian Veron'un başkanı olduğu Arjantin ekibine imza atan deneyimli futbolcu, böylece 15 yıl sonra ülkesine dönmüş oldu.

Öte yandan altyapısında yetiştiği için Mascherano'nun bu transfer, Arjantinli futolseverleri ikiye böldü.

İHANETLE SUÇLANIYOR!

River Plate taraftarları, 35 yaşındaki futbolcunun Estudiantes'e transfer olmasını ihanet olarak nitelendirdi. Diğer taraftarlar ise bunun profesyonel bir karar olduğu görüşünde birleşti.

Barcelona formasıyla 334 resmi maçta görev yapan Javier Mascherano, Katalan ekibinde yalnızca 1 gol atarken 8 de asist yapmıştı.

  1. 09.12.2019
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