Transferi olay oldu! Mascherano ve ihanet...
Arjantin futbolunun önemli isimlerinden olan Javier Mascherano, 15 yıl aradan sonra ülkesine döndü. River Plate altyapısından yetişen Javier Mascherano'un Estudiantes'e transfer olması taraftarları ikiye böldü. Arjantinli oyuncu, bir kısım taraftarca ihanetle suçlanıyor.
Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune forması giyen Javier Mascherano, Estudiantes La Plata'ya transfer oldu.
Juan Sebastian Veron'un başkanı olduğu Arjantin ekibine imza atan deneyimli futbolcu, böylece 15 yıl sonra ülkesine dönmüş oldu.
Öte yandan River Plate altyapısında yetiştiği için Mascherano'nun bu transfer, Arjantinli futolseverleri ikiye böldü.
İHANETLE SUÇLANIYOR!
River Plate taraftarları, 35 yaşındaki futbolcunun Estudiantes'e transfer olmasını ihanet olarak nitelendirdi. Diğer taraftarlar ise bunun profesyonel bir karar olduğu görüşünde birleşti.
Barcelona formasıyla 334 resmi maçta görev yapan Javier Mascherano, Katalan ekibinde yalnızca 1 gol atarken 8 de asist yapmıştı.
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Yorum
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Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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