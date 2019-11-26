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26 Kasım 2019, Salı
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'dan skandal kararı!

UEFA'dan skandal Halis Özkahya kararı!

, F91 Dudelange ile arasında oynanacak maça atadığı 'yı Rum Kesimi Federasyonu'nun itirazı üzerine geri çekti ve mücadeleye İtalyan hakem 'yi atadı.

'taki Rum klübü, deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşmasını yönetecek Türk hakem 'ya ve yardımcılarına itiraz ederek hakem değişikliği talebinde bulundu.

UEFA, Rumların siyasi gerekçeler öne sürerek yaptığı talebi kabul etti ve maça İtalyan hakemler atadı. Hakem değişikliği konusunda Rum Futbol Federasyonu da devreye girerek yoğun çaba sarfetti.

Kıbrıs Rum klübü APOEL Perşembe akşamı Lüksemburg'ta yapılacak karşılama öncesinde maçın Türk hakemi Halis Özkahya ile yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan için UEFA'ya itiraz başvurusunda bulundu.

UEFA'nın, APOEL'in 1974 Kıbrıs barış harekatı üzerine kurgulanan siyasi itirazını kabul ederek Avrupa ligi karşılaşması olan Dundelange-APOEL maçına İtalyan Hakem 'yi atadı.

Rum basını 1974 Kıbrıs barış harekatından sonra ilk kez bir Türk hakemin APOEL maçına atandığına da dikkat çekti.

APOEL açıklamasında, "Türk hakemlerinin, 1974'ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizliktir, bununla birlikte UEFA'nın değişiklik talep ettiğimiz nedeni anlayışla karşılamasından dolayı da mutluyuz" denildi.

Açıklamada Rum futbol federasyonu başkanına da teşekkür edildi.

APOEL Basın Sözcüsü Nektarios Petevinos, UEFA'nın daha önce hiçbir Türk hakemi Rum maçlarına atamadığına işaret ederek bu defa yapılan atamanın düşündürücü olduğunu söyledi.

Kendi ifadesiyle Kıbrıs'ta bir işgal sorunu olduğunu iddia eden kulüp sözcüsü, "UEFA benzer sorunlar olan ve gibi ülkelere de hassasiyet göstermiştir" ifadesini kullandı.

  1. 26.11.2019
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