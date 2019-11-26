UEFA yılın 11'i adaylarını belirledi! İşte o liste...
UEFA'nın her sene gerçekleştirdiği yılın 11'i seçimi bu yılda resmi site üzerinden oylanmaya başlandı. 50 oyunculuk listede bu yıl 22 isim ilk kez yer alıyor. Listeye en çok oyuncu sokan takım ise Liverpool olarak göze çarpıyor. Oylama 9 Aralık'a kadar sürecek. İşte yılın 11'ine aday 50 isim.
26 Kasım 2019 Salı 17:10
Güncelleme: 26.11.2019 17:10
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UEFA Yılın 11'ine aday 50 oyuncu için oylamalar başladı.
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2019 yılının en iyi 11'ini belirlemek amacıyla 5 kaleci, 15'er defans, orta saha ve forvet adayından oluşan liste, oylamaya sunuldu.
Listeye en çok oyuncu sokan takım, geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nden zaferle ayrılan Liverpool (10) oldu.
22 oyuncunun ilk kez adaylar arasına girdiği listede, 21 ülkeden 14 takımın oyuncularına yer verildi.
Juventus'ta forma giyen 34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, üst üste 16. kez seçildiği listede ilk 11'e en çok giren (13) oyuncu oldu. Portekizli yıldız, aynı zamanda listenin en yaşlı oyuncusu konumunda.