UEFA yılın 11'i adaylarını belirledi! İşte o liste...

UEFA'nın her sene gerçekleştirdiği yılın 11'i seçimi bu yılda resmi site üzerinden oylanmaya başlandı. 50 oyunculuk listede bu yıl 22 isim ilk kez yer alıyor. Listeye en çok oyuncu sokan takım ise Liverpool olarak göze çarpıyor. Oylama 9 Aralık'a kadar sürecek. İşte yılın 11'ine aday 50 isim.