Brescia başkanından Balotelli hakkında şok sözler! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Brescia başkanından Balotelli hakkında şok sözler!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen İtalyan golcü Mario Balotelli hakkında Brescia Başkanı Massimo Cellino herkesi şoke eden sözler sarf etti. Kulüp ise gelen tepkiler üzerine açıklama yaparak, bunun bir şaka olduğunu belirtti.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

26 Kasım 2019 Salı 10:47 Güncelleme: 26.11.2019 10:47
Brescia başkanından Balotelli hakkında şok sözler!

İtalya Serie A'da Brescia forması giyen golcü oyuncu Mario Balotelli, kulüple ipleri koparma noktasına geldi.

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Brescia başkanından Balotelli hakkında şok sözler!

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörü tarafından antrenmandan kovulan yıldız futbolcunun adı Galatasaray'la anılıyordu.

Brescia başkanından Balotelli hakkında şok sözler!

Sarı-kırmızılı takımın, ocak ayı transfer döneminde Balotelli için girişimlerde bulunacağı iddia edilmiş, oyuncunun da Galatasaray'a sempatisi olduğu bildirilmişti.

Brescia başkanından Balotelli hakkında şok sözler!

Tecrübeli futbolcu İtalyan basınında bir kez daha gündem oldu...

Brescia başkanından Balotelli hakkında şok sözler!

Brescia Başkanı Massimo Cellino, basın toplantısı öncesi bir muhabirin Balotelli hakkında soru sorması üzerine, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor ama bazı zorlukları var" şeklinde yanıt verdi.

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