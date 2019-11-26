Brescia başkanından Balotelli hakkında şok sözler!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen İtalyan golcü Mario Balotelli hakkında Brescia Başkanı Massimo Cellino herkesi şoke eden sözler sarf etti. Kulüp ise gelen tepkiler üzerine açıklama yaparak, bunun bir şaka olduğunu belirtti.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)