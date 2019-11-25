47'lik Rivaldo şaşırttı! Son halini görenler...

Brezilya'nın dünyaca ünlü eski futbolcularından Rivaldo'nun son halini görenler adeta şaştı kaldı. Efsane futbolcu 47 yaşında olmasına rağmen formunu öyle bir korumaya devam ediyor ki herkes gıpta ile bakıyor... Efsane isim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta yıllara meydan okuma devam ediyor...