47'lik Rivaldo şaşırttı! Son halini görenler... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri 47'lik Rivaldo şaşırttı! Son halini görenler...

47'lik Rivaldo şaşırttı! Son halini görenler...

Brezilya'nın dünyaca ünlü eski futbolcularından Rivaldo'nun son halini görenler adeta şaştı kaldı. Efsane futbolcu 47 yaşında olmasına rağmen formunu öyle bir korumaya devam ediyor ki herkes gıpta ile bakıyor... Efsane isim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta yıllara meydan okuma devam ediyor...

25 Kasım 2019 Pazartesi 17:26 Güncelleme: 25.11.2019 17:27
47'lik Rivaldo şaşırttı! Son halini görenler...

Barcelona formasıyla 1997-2002 yılları arasında futbolu ve attığı enfes frikik golleriyle dönemine damga vuran Rivaldo formunu koruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
47'lik Rivaldo şaşırttı! Son halini görenler...

2015'te futbol kariyerine nokta koyan 47 yaşındaki Brezilyalı futbol efsanesinin fit hali görenleri şaşkına çevirdi.

47'lik Rivaldo şaşırttı! Son halini görenler...

Eşiyle birlikte spor salonunda çalışmalarını sürdüren Rivaldo'nun Instagram paylaşımları sosyal medyada beğeni kazandı.

47'lik Rivaldo şaşırttı! Son halini görenler...

Rivaldo, La Liga kariyerinde 198 maçta 107 gol, 32 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.

47'lik Rivaldo şaşırttı! Son halini görenler...
47'lik Rivaldo şaşırttı! Son halini görenler...
47'lik Rivaldo şaşırttı! Son halini görenler...
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN