47'lik Rivaldo şaşırttı! Son halini görenler...

Brezilya'nın dünyaca ünlü eski futbolcularından Rivaldo'nun son halini görenler adeta şaştı kaldı. Efsane futbolcu 47 yaşında olmasına rağmen formunu öyle bir korumaya devam ediyor ki herkes gıpta ile bakıyor... Efsane isim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta yıllara meydan okuma devam ediyor...
25 Kasım 2019 Pazartesi 17:26
Güncelleme: 25.11.2019 17:27
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Barcelona formasıyla 1997-2002 yılları arasında futbolu ve attığı enfes frikik golleriyle dönemine damga vuran Rivaldo formunu koruyor.
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2015'te futbol kariyerine nokta koyan 47 yaşındaki Brezilyalı futbol efsanesinin fit hali görenleri şaşkına çevirdi.
Eşiyle birlikte spor salonunda çalışmalarını sürdüren Rivaldo'nunInstagram paylaşımları sosyal medyada beğeni kazandı.
Rivaldo, La Liga kariyerinde 198 maçta 107 gol, 32 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.