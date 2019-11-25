Kadro dışı kararı ve son dakika paylaşımı! Mbaye Diagne...

Galatasaray'dan Belçika'nın Club Brugge takımına transfer olan Mbaye Diagne ile ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor... Adeta istenmeyen adam konumuna gelen Senegalli oyuncu ile lacivert-siyahlı ekibin arası gittikçe açılıyor! Paris Saint Germain maçında takımın penaltıcısının elinden topu alarak atışı kendisi kullanan ve kaçıran oyuncu son zamanlarda yaptıkları olumsuz hareketlerle dikkat çekmeyi sürdürürken Belçika ekibi, Diagne'yi kadro dışı bırakmaya hazırlanıyor... Bu kararın henüz uygulama aşamasında olduğu süreçte Senegalli oyuncudan son dakika paylaşımı geldi! Peki, neler oldu ve neler yaşanmaya devam ediyor? İşte son dakika Diagne haberinin ayrıntıları...