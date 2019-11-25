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Kadro dışı kararı ve son dakika paylaşımı! Mbaye Diagne...
Galatasaray'dan Belçika'nın Club Brugge takımına transfer olan Mbaye Diagne ile ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor... Adeta istenmeyen adam konumuna gelen Senegalli oyuncu ile lacivert-siyahlı ekibin arası gittikçe açılıyor! Paris Saint Germain maçında takımın penaltıcısının elinden topu alarak atışı kendisi kullanan ve kaçıran oyuncu son zamanlarda yaptıkları olumsuz hareketlerle dikkat çekmeyi sürdürürken Belçika ekibi, Diagne'yi kadro dışı bırakmaya hazırlanıyor... Bu kararın henüz uygulama aşamasında olduğu süreçte Senegalli oyuncudan son dakika paylaşımı geldi! Peki, neler oldu ve neler yaşanmaya devam ediyor? İşte son dakika Diagne haberinin ayrıntıları...
25 Kasım 2019 Pazartesi 15:46
Güncelleme: 25.11.2019 15:55
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Mbaye Diagne Galatasaray mücadelesi öncesinde takımı Brugge'ün gündemini işgal etti.
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Senagalli oyuncu, kritik Galatasaray karşılaşması öncesinde Belçika ekibi için baş ağrısı haline geldi.
Belçika basınında 'MbayeDiagne, ClubBrugge'de daha bile çok probleme yol açıyor' başlığıyla yayınlanan haberde, Senegalli futbolcunun kulüpteki geleceği sorgulandı.
Antwerp ve Oostende maçlarında oynatılmayan futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı eleştirel açıklamalara da dikkat çekilerek, daha çok probleme neden olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Kulübün Mbaye Diagne'nin durumuyla ilgili olan tutumunun, oyuncunun yeniden futbola odaklanması ve formayı kapabilmek için mücadele etmesi olduğu belirtildi.