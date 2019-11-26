Çağlar Söyüncü'nün menajeri canlı yayında resmen açıkladı! Galatasaray... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Çağlar Söyüncü'nün menajeri canlı yayında resmen açıkladı! Galatasaray...

Çağlar Söyüncü'nün menajeri canlı yayında resmen açıkladı! Galatasaray...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu. Antalya'da U16 Milli Takımı'nın katıldığı turnuvayı takip eden Doğru, Çağlar Söyüncü'ye ve transferine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullandı. Çağlar Söyüncü transfer yapacak mı? Türkiye'ye mi dönüyor? Galatasaray'ın gündemine geldi mi? Bu sorular cevabını buldu ve Çağlar'ın menajeri resmen açıkladı! İşte ayrıntılar...

26 Kasım 2019 Salı 17:02 Güncelleme: 26.11.2019 17:16
Çağlar Söyüncü'nün menajeri canlı yayında resmen açıkladı! Galatasaray...

İşte Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru'nun Radyospor canlı yayınındaki Çağlar ve transfer sözleri:

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Çağlar Söyüncü'nün menajeri canlı yayında resmen açıkladı! Galatasaray...

"Çağlar Söyüncü beklentimizin üstünde oynuyor. Bu yıl çok daha fazla süre almasını bekliyorduk."

Çağlar Söyüncü'nün menajeri canlı yayında resmen açıkladı! Galatasaray...

"Çağlar'ın yeteneği, mental kalitesi olduğu kadar, hocasının ve takım arkadaşlarının da etkisi var. Baskı altında çok sağlıklı kararlar veriyor."

Çağlar Söyüncü'nün menajeri canlı yayında resmen açıkladı! Galatasaray...

"İngiltere'de Çağlar olumlu yorumlar alıyor. Futbol otoriteleri böyle düşünüyor. Bu hem Çağlar hem de Türk futbolu açısından önemli bir şey diye düşünüyorum."

Çağlar Söyüncü'nün menajeri canlı yayında resmen açıkladı! Galatasaray...

"Gelişime her zaman açık bir futbolcu. İki ayağını da iyi seviyede kullanıyor olması, önceki takımlarda orta saha ve ön liberoda oynaması avantajı ve bu durum arkadaşlarını da rahatlatıyor."

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