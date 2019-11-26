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Çağlar Söyüncü'nün menajeri canlı yayında resmen açıkladı! Galatasaray...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu. Antalya'da U16 Milli Takımı'nın katıldığı turnuvayı takip eden Doğru, Çağlar Söyüncü'ye ve transferine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullandı. Çağlar Söyüncü transfer yapacak mı? Türkiye'ye mi dönüyor? Galatasaray'ın gündemine geldi mi? Bu sorular cevabını buldu ve Çağlar'ın menajeri resmen açıkladı! İşte ayrıntılar...
26 Kasım 2019 Salı 17:02
Güncelleme: 26.11.2019 17:16
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İşte Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru'nun Radyospor canlı yayınındaki Çağlar ve transfer sözleri:
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"Çağlar Söyüncü beklentimizin üstünde oynuyor. Bu yıl çok daha fazla süre almasını bekliyorduk."
"Çağlar'ın yeteneği, mental kalitesi olduğu kadar, hocasının ve takım arkadaşlarının da etkisi var. Baskı altında çok sağlıklı kararlar veriyor."
"İngiltere'de Çağlar olumlu yorumlar alıyor. Futbol otoriteleri böyle düşünüyor. Bu hem Çağlar hem de Türk futbolu açısından önemli bir şey diye düşünüyorum."
"Gelişime her zaman açık bir futbolcu. İki ayağını da iyi seviyede kullanıyor olması, önceki takımlarda orta saha ve ön liberoda oynaması avantajı ve bu durum arkadaşlarını da rahatlatıyor."