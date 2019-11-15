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15 Kasım 2019, Cuma
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'dan 'ya görev!

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev!

kokartlı Türk hakem , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri J Grubu'nda Liechtenstein ile arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

yapılan açıklamada, tarafından görevlendirilen Özkahya'nın Pazartesi günü başkent Vaduz'daki Rheinpark Stadı'nda oynanacak karşılaşmada düdük çalacağı aktarıldı.

Liechtenstein'ın Vaduz şehrindeki Rheinpark Stadyumu'nda 18 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada, 'nın yardımcılıklarını ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise olacak.

  1. 15.11.2019
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