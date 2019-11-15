UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev!
FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri J Grubu'nda Liechtenstein ile Bosna Hersek arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA tarafından görevlendirilen Özkahya'nın 18 Kasım Pazartesi günü başkent Vaduz'daki Rheinpark Stadı'nda oynanacak karşılaşmada düdük çalacağı aktarıldı.
Liechtenstein'ın Vaduz şehrindeki Rheinpark Stadyumu'nda 18 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.