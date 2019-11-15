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15 Kasım 2019, Cuma
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2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nde 9. hafta maçları yarın sona erecek. C, E, G ve I gruplarında toplam 10 maç oynanacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu 'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak.

Gecenin öne çıkan maçında, C Grubu'nda şampiyonaya gitme mücadelesi veren Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. I Grubu'nun dikkati çeken maçında ise ve grup birinciliği için mücadele edecek.

Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C GRUBU

22.45 Almanya-Belarus

22.45 Kuzey İrlanda-Hollanda

E GRUBU

20.00 Azerbaycan-Galler

22.45 Hırvatistan-Slovakya

G GRUBU

20.00 Slovenya-Letonya

22.45 İsrail-Polonya

22.45 Avusturya-Kuzey Makedonya

I GRUBU

17.00 Güney Kıbrıs-İskoçya

20.00 San Marino-Kazakistan

20.00 Rusya-Belçika

  1. 15.11.2019
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