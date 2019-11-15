Emenike Westerlo'da tutunamadı
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, iki ay önce transfer olduğu Westerlo'dan fiziki olarak yetersiz görüldüğü gerekçesiyle gönderildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Belçika İkinci Lig takımlarından Westerlo'ya yaklaşık iki ay önce transfer olan Emmanuel Emenike, yeni takımında istenen etkiyi yaratamadı.
32 yaşındaki Nijeryalı golcünün fiziksel yetersizliğini gerekçe gösteren kulüp, tecrübeli futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu. Westerlo yaptığı açıklamada, "İki tarafın da yoğun çabalarına rağmen, oyuncu istenen seviyeye ulaşamadı ve yolların ayrılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.
Emenike'nin Belçika ekibi ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. Nijeryalı futbolcu daha önce Fenerbahçe, Karabükspor, Olympiakos, Spartak Moskova ve West Ham United gibi takımlarda forma giymişti.
- 15.11.2019
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