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15 Kasım 2019, Cuma
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Emenike Westerlo'da tutunamadı

Emenike Westerlo'da tutunamadı

Bir dönem forması da giyen Nijeryalı futbolcu , iki ay önce transfer olduğu Westerlo'dan fiziki olarak yetersiz görüldüğü gerekçesiyle gönderildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İkinci Lig takımlarından Westerlo'ya yaklaşık iki ay önce transfer olan , yeni takımında istenen etkiyi yaratamadı.

32 yaşındaki Nijeryalı golcünün fiziksel yetersizliğini gerekçe gösteren kulüp, tecrübeli futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu. Westerlo yaptığı açıklamada, "İki tarafın da yoğun çabalarına rağmen, oyuncu istenen seviyeye ulaşamadı ve yolların ayrılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.

Emenike'nin Belçika ekibi ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. Nijeryalı futbolcu daha önce , , , ve gibi takımlarda forma giymişti.

  1. 15.11.2019
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